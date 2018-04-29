Бакинская гоночная трасса абсолютно отличается от других трасс, которые я видела – туристка из Германии

2018-04-29 17:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Бакинская гоночная трасса абсолютно отличается от других трасс, которые я видела, сказала в воскресенье Trend туристка из Германии Ульрике Шмидт, которая приехала в Баку, чтобы посмотреть четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.

«Я уже двенадцать лет смотрю гонки Формулы 1. В некоторых странах качество гоночной трассы не соответствует цене билета. Таким образом, вы получаете очень мало за большие деньги. В этом плане трасса в Баку - это абсолютное исключение», - сказала она.

Шмидт отметила, что организаторы приложили все усилия для проведения гонки на высоком уровне.

«Мне действительно нравится здесь. Отель красивый. Все очень хорошо. Общественный транспорт идеален», - добавила она.

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.