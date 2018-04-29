Британия, ФРГ и Франция допустили возможность новой сделки по иранской ядерной программе

2018-04-29 17:14 | www.apa.az | 5

Лидеры Великобритании, Германии и Франции допустили необходимость заключения новой сделки по ядерной программе Тегерана, которая включала бы в себя те элементы, которые не отражены в нынешнем Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьер-министра Терезы Мэй по итогам ее телефонных разговоров в субботу и воскресенье с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Признавая важность сохранения СВПД, они выразили приверженность продолжению совместной тесной работы вместе США над тем, как решить ряд проблем, которые представляет Иран, включая те вопросы, которые может покрывать новая сделка", - отмечается в коммюнике.

Среди таких вопросов называется иранская ракетная программа и "дестабилизирующая региональная деятельность" Тегерана.