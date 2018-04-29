Ариф Рагимов: Азербайджан добивается снижения платы за право проведения Формулы 1

2018-04-29 17:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Организаторы Гран-при Азербайджана Формулы 1 хотят добиться снижения платы за право ее проведения. Об этом, как передает портал F1News.ru, сказал сайту RaceFans исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

Сайт отмечает, что к июню промоутеры Гран-при Азербайджана должны определиться, собираются ли они продлевать контракт с FOM на проведение гонки, поскольку действующие пятилетние договорённости истекают в 2020 году.

Контрактом предусмотрен опцион, который позволяет продлить его до 2025 года, однако Рагимов заявил, что организаторы гонки хотят добиться снижения платы за право её проведения, которая в случае с азербайджанским этапом примерно в два раза выше, чем вносят другие промоутеры.