В Баку прошла церемония награждения групповых команд в рамках Кубка мира

2018-04-29 17:29 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку прошла церемония награждения победителей соревнований Кубка мира по художественной гимнастике среди групповых команд.

Напомним, что в упражнениях с пятью обручами победу одержала болгарская команда, второе место заняли итальянки, а третье азербайджанские гимнастки. В соревнованиях с тремя мячами и двумя скакалками победа досталась болгаркам, второе место заняли японские грации, а третье - украинская команда.

Награды вручали член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, тренеры Федерации Анастасия Просекина и Евгения Жидкова, менеджер Федерации Азер Новрузов и член судейского комитета Любовь Черкашина.

Также были вручены кубки Международной федерации гимнастики (FIG) по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира текущего года.

В обоих упражнениях кубки достались итальянским гимнасткам. Награды вручила техделегат FIG Кэролайн Хант.

В воскресенье прошли финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.