В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США

2018-04-29 17:52 | www.trend.az | 6

Великобритания, Германия и Франция договорились продолжить совместную работу с ЕС и администрацией США с целью добиться отмены введенных Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия, говорится в заявлении канцелярии британского премьера, передает РИА Новости.

В субботу и воскресенье Тереза Мэй провела несколько телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Стороны отметили важность (для ЕС) наших стальной и алюминиевой отраслей и обратили внимание на обеспокоенность (представителей этих отраслей) воздействием введенных США тарифов. Лидеры договорились продолжить работу с администрацией США и остальными странами ЕС, целью которой является полный вывод (европейской стали и алюминия) из-под американских пошлин", — говорится в заявлении.