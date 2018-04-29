Гран-при Азербайджана начался с аварии – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2018-04-29 17:57 | www.oxu.az | 7

Борьба двух пилотов «Ред Булл» за четвертое место завершилось аварией на 40-ом круге.

Как передает Oxu.Az, Риккардо раз за разом делал попытки пройти Ферстппена, который всеми способами обороняется.

Несколько раз чуть не дошло до столкновения. На 34-ом круге Риккардо, наконец, смог обойти Макса. Но после пит-стопов с разницей в круг, Макс снова оказался впереди Даниэля.

Но на 40-ом круге, когда австралиец снова попытался обойти Ферстаппена на длинной прямой, они столкнулись. Голландец начал изменять траекторию и Риккардо не смог среагировать и срезался в него.

Этим воспользовались в «Мерседес», и провели пит-стоп для Вальттери Боттаса, который выехал впереди Себастьяна Феттеля, успевшего к тому времени провести пит-стоп.

17.14

Стартовала воскресная гонка в третьем в истории Азербайджана Гран-при «Формулы 1».

Как передает Oxu.Az, уже на первом круге Сергей Сиротки из «Уильямс» и Эстебан Окон из «Форс Индии» сошли с дистанции.

Окон в борьбе с Кими Райкконеном врезался в стену. Проколол переднее правое колесо и Фернандо Алонсо, но судя по всему, он гонку продолжить сможет.

В боксы заехал и Кими Райкконен, которому заменили переднее антикрыло, а также переобули на Софт.