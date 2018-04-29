В гонке Гран-при Азербайджана Формулы 1 произошла необычная авария (ФОТО)

2018-04-29 18:02 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В основной гонке Гран-при Азербайджана Формулы 1 в воскресенье произошла необычная авария.

Неудачно завершилась борьба пилотов Red Bull Racing. Пилот команды Red Bull Racing Макс Фретсапенн выбрал неправильную траекторию и столкнулся с болидом пилота этой же команды Даниэлем Риккардо, застав его врасплох.

Таким образом, оба пилота выбыли из гонки Формулы 1.

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.