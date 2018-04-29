Болгария может открыть "Шелковый путь" к Центральной и Западной Европе

2018-04-29 18:30 | www.trend.az | 6

Болгария может стать своеобразным мостом для китайских товаров и открыть "Шелковый путь" к Центральной и Западной Европе.

Об этом заявил министр транспорта Болгарии Ивайло Московски в ответ на парламентский запрос о Транскаспийском транспортном коридоре, сообщает Novinite со ссылкой на БГНЕС.

Министр напомнил, что 7 ноября 2013 года в рамках II Международного транспортно-логистического бизнес-форума "Новый Шелковый путь", проходившего в городе Астана, Казахстан, лидеры трех ведущих компаний в регионе - АО "Национальная компания „Казахстан темир жолы”, ЗАО „Азербайджанские железные дороги” и АО „Грузинские железные дороги” объединились вокруг идеи создания Комитета по координации развития Транскаспийского международного транспортного коридора (TMTM) в целях увеличения грузопотока между Европой и Азией.

TMTM является инициативой транспортно- логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу и обратно по Транскаспийскому маршруту в обход России.

В декабре 2016 года было принято решение о создании Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут», которая начнет работу в феврале следующего года.