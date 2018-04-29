Помпео: Сделка с Ираном не гарантирует отсутствия у него ядерного оружия

2018-04-29 18:55 | www.trend.az | 6

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе не дает гарантий, что у страны не появится ядерное оружие, передает РИА Новости.

Помпео сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром стороны обсудили Иран, Сирию, Йемен и отношения между странами Персидского залива.

"Министр иностранных дел знает, что безопасность Саудовской Аравии является приоритетом для США. Мы продолжим работать тесно с нашими саудовскими партнерами для противостояния угрозам безопасности этой страны. Это, конечно, начинается с Ирана", — заявил Помпео.

По его словам, Иран "дестабилизирует целый регион". Помпео вновь обвинил Тегеран в поддержке террористов, вооружении хуситов в Йемене и проведении кибератак.

"В отличие от прошлой администрации мы не будем пренебрегать огромным масштабом терроризма Ирана. Он в действительности является крупнейшим спонсором терроризма в мире, и мы привержены сделать все, чтобы он никогда не обладал ядерным оружием", — добавил госсекретарь.

Помпео пояснил, что сделка с Ираном "в ее нынешнем виде не дает таких гарантий". "Мы продолжим работать с нашими европейскими союзниками над исправлением этой сделки, но если ее не удастся достичь, президент заявил, что он выйдет из нее", — подчеркнул он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.