Директор Baku City Circuit: Мы платим больше, чем должны

2018-04-29 19:35 | www.oxu.az | 8

К июню промоутеры Гран-при Азербайджана должны определиться, собираются ли они продлевать контракт с FOM на проведение гонки, поскольку действующие пятилетние договоренности истекают в 2020 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на f1news.ru, контрактом предусмотрен опцион, который позволяет продлить его до 2025 года, однако исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов заявил, что организаторы гонки хотят добиться снижения платы за право ее проведения, которая в случае с азербайджанским этапом примерно в два раза выше, чем вносят другие промоутеры.

«Разумеется, деньги - только один из аспектов, которые мы обсуждаем, когда ведем переговоры о возможном продлении контракта, - сказал Рагимов. - Таких аспектов несколько.

С одной стороны, мы хотим, чтобы гонка проводилась и в будущем, с другой, понимаем, что платим больше, чем, наверное, должны платить. Поэтому мы пытаемся найти разумное решение.

Думаю, в целом Формула 1 многое для нас сделала, я думаю, что этот проект был интересным не только для нас, но, насколько мне известно, и для Ф1. Болельщики полюбили гонку, им нравится смотреть ее и с трибун трассы, и по ТВ.

С каждым годом к нам приезжает всё больше публики из других стран, а это говорит о многом. Людям нравится, что Баку входит в календарь Формулы 1, и мы рады, что проводим этот Гран-при.

Однако важный момент заключается в том, что если промоутер стремится развивать сферу туризма, то в первые три-четыре года проект работает более эффективно, чем в дальнейшем».