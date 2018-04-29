Ильхам Алиев наградил победителей «Формулы 1» - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-04-29 19:49 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье наградили победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как передает Oxu.Az, в церемонии награждения также приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и глава Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алекперов.

Победителем Гран-при стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, второе место занял Кими Райконнен (Ferrari), а третье - Серхио Перес (Force India).

16:42

В воскресенье в Баку стартовал основной этап Гран-при Азербайджана «Формулы 1». Сперва состоялись парад пилотов и церемония открытия.

Как сообщает Oxu.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева следят за основной гонкой четвертого этапа Гран-при Азербайджана «Формулы 1».