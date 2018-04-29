Президент Азербайджана наблюдал за церемонией открытия и финальными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы 1

2018-04-29 20:04 | www.apa.az | 7

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает АПА, гонщик Ferrari Кими Райкконен стал вторым, а пилот команды ForceIndia Серхио Перес – третьим.

Кубок победителя Гран-При Азербайджана Льюису Хэмилтону вручил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Кубок конструкторов представителю команды Mercedes вручила первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.

Кубок обладателю второго места, пилоту Ferrari Кими Райкконену вручил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, а пилоту Force India Серхио Пересу, занявшему третье место, - президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.

Гран-При Азербайджана Формула-1 стартовало в Баку 27 апреля. В первый день соревнований пилоты померились силами в двух свободных заездах Бакинского трека. А после порядкового заезда, проходившего минувшем днем, было определено построение пилотов в Гран-при.