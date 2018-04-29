Гимн Азербайджана привел иностранцев в восторг - ВИДЕО

2018-04-29 20:07 | www.oxu.az | 7

На церемонии открытия основного этапа Гран-при Азербайджана «Формулы 1» в присутствии президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой был исполнен гимн страны.

Как передает Oxu.Az, гимн исполнила певица Самира Эфенди, которой аккомпанировал на рояле известный азербайджанский джазмен Исфар Сарабский.

Кроме того, что гимн был встречен аплодисментами со стороны иностранной публики, приехавшей наблюдать за соревнованиями вживую, он вызвал положительные отзывы у любителей автогонок, наблюдавших церемонию открытия по телевизору в различных уголках мира.

Об этом свидетельствуют записи поклонников «формулы 1» в соцсетях. Один из пользователей отметил, что это «лучший гимн года», другой – что «гимн Азербайджана подходит для трейлера к фильму», прочие в своих отзывах использовали такие эпитеты, как «потрясающий», «классика», «драматичный».

Отметим, что победителем Гран-при стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, второе место занял Кими Райконнен (Ferrari), а третье - Серхио Перес (Force India).