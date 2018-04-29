В центре Еревана проходит митинг оппозиционеров

2018-04-29 20:21 | www.apa.az | 5

Многотысячный митинг оппозиционеров во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном начался в воскресенье вечером на площади Республики в Ереване.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, ранее колонна протестующих начала шествие на площади Франции. Затем демонстранты прошлись по центральным улицам армянской столицы. Завершилось шествие на площади Республики, где начался митинг.

Отметим, что 1 мая в парламенте Армении обсудят выборы нового премьер-министра. Республиканская партия Армении уже заявила, что не будет выдвигать кандидата в премьеры.