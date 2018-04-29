Митинг оппозиции в Ереване завершился - ОБНОВЛЕНО

2018-04-29 21:14 | www.apa.az | 4

Митинг оппозиции в Ереване завершился.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в ходе митинга лидер протестов Никол Пашинян заявил, что готов взять на себя обязательства премьер-министра страны, добавив, в понедельник обсудит вопрос избрания главы правительства с представителями парламентских фракций.

В этой связи он призвал своих сторонников не проводить 30 апреля акции гражданского неповиновения, а собраться на вечерний митинг, на котором он представит результаты переговоров с политическими силами.

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Многотысячный митинг оппозиционеров во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном начался в воскресенье вечером на площади Республики в Ереване.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, ранее колонна протестующих начала шествие на площади Франции. Затем демонстранты прошлись по центральным улицам армянской столицы. Завершилось шествие на площади Республики, где начался митинг.

Отметим, что 1 мая в парламенте Армении обсудят выборы нового премьер-министра. Республиканская партия Армении уже заявила, что не будет выдвигать кандидата в премьеры.