Макрон и Роухани обсудили будущие соглашения по Ирану

2018-04-29 22:07 | www.apa.az | 6

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье более часа обсуждал по телефону ситуацию вокруг иранского соглашения со своим коллегой из Ирана Хасаном Роухани.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено.

"Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии", говорится в заявлении администрации французского лидера.