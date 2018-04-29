Президент Ильхам Алиев: "Мы очень рады, что Формула 1 в третий раз проходит в Баку”

2018-04-29 23:24 | www.apa.az | 6

“Это - мероприятие мирового значения. Мы очень рады, что Формула 1 в третий раз проходит в Баку”.

Как передает АПА, об этом в интервью телеканалу "Fox Sport" в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Все получают удовольствие от соревнований. Уверен, что гости тоже насладятся, они здесь вместе с нами. Они видят гостеприимство азербайджанского народа. Гости видят как красив наш город, и это - грандиозное мероприятие. Мы очень рады», сказал глава государства.