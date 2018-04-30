Израильские военные застрелили трех палестинцев на границе сектора Газа

2018-04-30 00:08 | www.apa.az | 6

Израильские военные застрелили на границе сектора Газа трех палестинцев.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В первом случае военные применили оружие, заметив двух палестинцев, которые пытались пробраться в Израиль из южной части сектора Газа. Один из нарушителей был убит, второй задержан.

Во втором случае двум палестинцам удалось пересечь границу и напасть на военных. Те в ответ открыли огонь по нападавшим, которые в результате были убиты.

За последний месяц военные убили на границе Израиля с сектором Газа почти 50 палестинцев.