Старая Формула 1 в новом Гран-при: что Баку дал «королеве автоспорта»?

2018-04-30 02:06 | www.trend.az | 8

Помнится, как в детстве я с упоением наблюдал за борьбой Хаккинена и Шумахера. Не понимая тогда ещё многого из того, что происходит на трассе, я с восторгом смотрел на болиды Формулы 1, набиравшие огромные скорости. И даже через динамики телевизора рёв двигателей гоночных машин «королевы автоспорта» вызывал трепет в детской душе.

Ровно двадцать лет назад я посмотрел первую гонку Формулы. Это был Гран-при Бразилии на трассе Итерлагос, который выиграл «летающий финн». Мне всегда больше импонировал Шумахер, хотя многим он казался излишне академичным. Но именно Скудерия Феррари с её красной ливреей казалась идеалом гоночного мира в глазах маленького ребёнка. Тогда, много лет назад, мне очень хотелось увидеть болиды Формулы 1 вживую. И не только я, но и многие, наверное, и мечтать не могли о том, что престижный чемпионат однажды приедет и в Баку.

Прошло двадцать лет. Этап Формулы 1 в Баку большинством зрителей уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как неотъемлемая часть чемпионата. Баку отлично справился и справляется с проведением соревнования, прочно вписав своё имя в календарь. Однако, что именно значит для любителей автоспорта Гран-при Азербайджана?

Когда впервые заговорили о проведении этапа Формулы 1 в столице Азербайджана, многие поклонники автоспорта отнеслись к этому весьма скептически. Тут стоит сделать оговорку, что к Баку это прямого отношения не имело.

Во-первых, никто и никогда не любил городские трассы. Они не «крутые», на них неинтересно. Нет возможностей для обгона, поул, как правило, означает первое место и в гонке, а сама гонка проходит крайне медленно и однообразно. В том же Монако помимо тоннеля и пальмы вообще не на что смотреть. Да и то: у пальмы уже давно ничего значительного не происходит, и в почёте она разве что у фотолюбителей.

Во-вторых, Берни Экклстоун в последние годы своего руководства явно взял курс на увеличение календаря чемпионата, что многим было не по душе, ведь больше не всегда значит лучше. Ну и в-третьих, трассы авторства Германа Тильке не в почёте у любителей Формулы 1, и на то есть объективные причины. В погоне за безопасностью Тильке создал большинство своих трасс крайне однообразными, не оставляющими место для острой борьбы и зрелищности. Редким исключением, наверное, являются Сепанг и Ред Булл Ринг. Однако поклонники «королевы автоспорта» до сих пор не могут проститьруководству Формулы 1 и немецкому архитектору то, что он сделал с некогда легендарной трассой в Хокенхайме. Поэтому, когда выяснилось, что автором трассы в Баку также будет Тильке, многие сразу закатили глаза.

Но что же получилось на самом деле?

Получилась одна из лучших трасс во всём календаре Формулы, как по зрелищности, так и по чисто спортивным показателям. Бакинская трасса выгодно отличается от той же трассы в Монако, разве что не хватает тоннеля, из которого в своё время выкатилась разбитая Феррари Шумахера, поддетая Монтойей.

Однако это с лихвой компенсируется длиннющей прямой, на которой Вальттери Боттас, как уверяют в Williams, установил неофициальный рекорд скорости Формулы 1 – 378 км/ч! Фантастический показатель для городской трассы! На Монако подобные числа просто немыслимы. Более того, и сами гонки на бакинской трассе проходят гораздо интереснее. Чего только стоит воистину кавказское противостояние Феттеля с Хамильтоном в 2017 году.

Ульрика Шмидт из Германии смотрит Формулу 1 уже 12 лет, и трасса в столице Азербайджана, на её взгляд, выгодно отличается от прочих городских трасс.