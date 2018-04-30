Глава МВД Великобритании ушла в отставку - СМИ

2018-04-30 02:16 | www.trend.az | 7

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку на фоне скандала с отношением ее ведомства к депортации мигрантов, которые прожили в стране более полувека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По его информации, премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Радд. "Премьер-министр сегодня вечером (в воскресенье) приняла отставку министра внутренних дел", - приводит телеканал слова пресс-секретаря Мэй.

По мнению аналитиков, эта отставка должна ослабить премьер-министра, так как, во-первых, Радд была одной из ее ближайших соратниц, а, во-вторых, тот скандал, в центре которого она оказалась, имеет корни еще в то время, когда именно Мэй возглавляла МВД. Таким образом большинство комментариев политических аналитиков заключается в том, Радд пожертвовала своей карьерой, чтобы вывести из-под удара премьер-министра.

Иммиграционный скандал, в центре которого оказалась Радд, набирает обороты в Великобритании около двух недель. В его основе лежат проблемы, которые испытывают люди так называемого поколения Виндраш, названного по названию лайнера "Виндраш Эмпайр". На нем в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки, за которыми последовали тысячи выходцев из других стран региона - их иммиграция поощрялась Лондоном для восполнения нехватки в рабочей силе. В 1971 году в рамках нового иммиграционного закона они получили право бессрочно остаться в Великобритании, однако после ужесточения законодательства в 2012 году, когда Мэй была главой МВД, некоторым из них стала грозить депортация, так как они были признаны незаконными мигрантами.