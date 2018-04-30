КНДР 5 мая переведет часы, чтобы установить одно время с Южной Кореей

2018-04-30 03:25 | www.trend.az | 8

Власти КНДР приняли решение 5 мая перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом в понедельник сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на указ Президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР "О перемене пхеньянского времени", передает ТАСС.

"Применять пхеньянское время с 5 мая 107 года чучхе (2018 года - прим. ТАСС)", - говорится в постановлении.

Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.