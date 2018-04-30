Глава МИД Китая посетит КНДР

2018-04-30 06:38 | www.apa.az | 9

Глава МИД Китая Ван И посетит Северную Корею 2 мая.

Как передает АПА, об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая.

«Ван И посетит Северную Корею по приглашению северокорейского министра иностранных дел Ли Ён Хо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча с северокорейской стороной состоится в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится через три-четыре недели.