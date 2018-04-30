Местные и иностранные красотки на «Формуле 1» - ФОТО

2018-04-30 08:43 | www.oxu.az | 8

Соревнования «Формулы 1» в Баку стали не только интересным зрелищем, но и причиной увеличения турпотока в нашу столицу из различных стран мира.

Как передает Oxu.Az, в частности увеличилось число туристов из европейских стран.

Среди них можно было заметить моделей, певцов, предпринимателей.

Интерес к «Формуле 1» проявили и местные знаменитости.

Но больше всего, как среди гостей, так и среди местных знаменитостей, внимание привлекли представительницы слабого пола. Своими самыми интересными фото они поделились в социальных сетях.