Пашинян нажал на «паузу»: акции прекращаются

2018-04-30 08:51 | www.oxu.az | 8

Руководитель парламентской фракции блока «Елк» Никол Пашинян объявил, что с 30 апреля прекращаются все акции неповиновения и начинаются консультации в парламенте.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян сообщил, что 30 апреля у него важные встречи со всеми фракциями и призвал к прекращению акций неповиновения.

«Я не смогу спокойно работать в кабинетных условиях, если в разных районах республики будут происходить акции неповиновения.

Завтра мы берем паузу и не проводим никаких акций. Я призываю с этого момента прекратить все телефонные контакты с депутатами РПА.

Согласно предварительной договоренности, завтра я от вашего имени встречусь с ними как кандидат в премьеры, чтобы обсудить нашу повестку и сделать ее реальностью», – сказал Пашинян.

Али Мамедов

