Трамп поборолся с зонтом и проиграл

2018-04-30 08:59 | www.oxu.az | 9

Во время возвращения в Вашингтон из рабочей поездки президент США Дональд Трамп не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра.

Как передает Oxu.Az, видео случившегося опубликовал у себя в Twitter пользователь под ником Atrupar.

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV — Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.

Автор записи пошутил: «Зонт работает не так», и его твит разошелся по социальным сетям.

Некоторые комментаторы нашли в случившемся «российский след». «Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ», - написал пользователь с ником DemocracyValues.

Другие постарались приободрить президента: «Зато с прической все в порядке», - отметил ExtinguishIt.