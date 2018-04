Трамп поборолся с зонтом и проиграл

2018-04-30 08:59 | www.oxu.az | 9

Во время возвращения в Вашингтон из рабочей поездки президент США Дональд Трамп не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра.

Как передает Oxu.Az, видео случившегося опубликовал у себя в Twitter пользователь под ником Atrupar.

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV