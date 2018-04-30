Сирия договорилась с боевиками

2018-04-30 09:05 | www.oxu.az | 9

Сирийское правительство достигло соглашения с незаконными бандформированиями в Дамаске.

По информации агентства САНА, боевики покинут юг города в обмен на эвакуацию пяти тысяч мирных жителей из Эль-Фуа и Кефрая, передает Oxu.Az.

Боевики начнут покидать палестинский лагерь беженцев в понедельник. Террористов вместе с их семьями переместят в провинцию Идлиб. В рамках первого этапа договоренности из шиитских поселений эвакуируют полторы тысячи человек.

В соглашении также говорится, что террористы должны отпустить 85 пленных из города Иштаброк. Выводить боевиков и эвакуировать жителей планируется до середины мая.

14 апреля СМИ сообщили о начале обмена населения блокированных шиитских анклавов на жителей городов, удерживаемых оппозицией.

Шиитские деревни в провинции Идлиб - Эль-Фуа и Кефрая - уже два года находятся в блокаде отрядов вооруженной оппозиции из Сирийской свободной армии (ССА) и боевиков запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра», которые непрерывно обстреливают эти населенные пункты.