В Кабуле семь человек погибли в результате теракта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

2018-04-30 09:08 | www.trend.az | 7

Жертвами двух взрывов в Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

Взрывы произошли в афганской столице в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Кроме того, придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейский погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, среди пострадавших заместитель губернатора округа Бесад.

08:43 (GMT+4) Два взрыва произошли в Афганистане в понедельник утром, один из них - в столице страны Кабуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.