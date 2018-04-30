Россию обвинили во вмешательстве в еще одни выборы

2018-04-30 09:11 | www.oxu.az | 5

Издание The Sunday Times опубликовало совместное с Университетом Суонси расследование, в котором говорится о попытках России повлиять на результаты выборов в Великобритании.

По мнению журналистов, поддержка оказывалась Лейбористской партии и ее лидеру Джереми Корбину, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание нашло 6,5 тысяч ботов, зарегистрированных в России, которые положительно высказывались о лейбористах. В результате в выборах с небольшим перевесом победили консерваторы.

В посольстве России в Великобритании посчитали публикацию газеты «несерьезной и абсурдной».

«Обратили внимание на эти материалы, опубликованные накануне выборов в местные органы власти, назначенные на 3 мая.

Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях», - говорится в комментарии посольства.