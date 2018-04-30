В США появится армия солдат с искусственным интеллектом

2018-04-30 09:15 | www.oxu.az | 6

Ученые из университета Южной Калифорнии и лабораторий Армии США создали систему искусственного интеллекта, которая позволяет солдатам тренировать внимательность, память и рациональность. Это в 13 раз ускорило их обучение.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на HighTech.

Технология искусственного интеллекта станет частью системы обучения солдат, которая позволит бойцам объединять и обрабатывать информацию из различных сражений в разных местах планеты.

Помимо этого, нейросеть сможет быть не только обучающим элементом, но и советником во время боя - с ее помощью можно избегать статистических ошибок или типичных для времени года и ландшафта недочетов.

Ученые использовали программируемые вентильные матрицы - микрочипы для создания искусственного интеллекта. Это позволит встраивать их в военную технику и боевые костюмы солдат, а также снизит энергопотребление в 10 раз.

Али Мамедов

