ВВП Таджикистана вырос на 7% в I квартале 2018 года

2018-04-30 09:16 | www.trend.az | 5

Валовой внутренний продукт Таджикистана в I квартале 2018 года достиг 12,3 миллиарда сомони, и его реальное наращивание составило 7 процентов. Об этом в понедельник сообщает таджикистанское ИА «Азия-Плюс».

Об этом на очередном заседании правительства республики сказал первый заместитель премьер-министра страны Давлатали Саид, говоря об итогах социально – экономического развития республики в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба главы государства.

«В экономике была сохранена тенденция развития. Развитие ВВП было достигнуто за счёт увеличения объема производства промышленной продукции на 13,1 процента, финансирования в основной капитал на 12,1 процента, сельскохозяйственной продукции – на 5,1 процента, оборота розничной торговли – на 5 процентов и платных услуг – на 1,2 процента», - сказал он.

Доход государственного бюджета республики в январе – марте 2018 года был выполнен на уровне 101,2 процента, в бюджет поступило 4,4 миллиарда сомони. План поступления налогов был обеспечен на 100,8 процента, в целом в бюджет поступило 3,3 миллиарда сомони.

Между тем, на заседании глава государства Эмомали Рахмон подчеркнул, что наряду с обеспечением положительных показателей развития сфер национальной экономики, в первом квартале 2018 года имеющиеся ресурсы и возможности не были использованы полностью, что создало препятствие для устойчивого развития валового внутреннего продукта.

В связи с этим Рахмон обязал министерства и ведомства усилить деятельность по предотвращению влияния возможных угроз на экономику страны, обеспечения устойчивости макроэкономических показателей, привлечения инвестиций, повышения экспортного потенциала страны, создания рабочих мест, укрепления регионального сотрудничества, развития туризма и обеспечения развития регионов страны.

О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон страны «О референдуме» на заседании сказал председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам РТ Бахтиёр Худоёрзода.