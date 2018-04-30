СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи

2018-04-30 09:20 | www.trend.az | 5

Южная Корея готовится к проведению в июне-июле этого года трехстороннего саммита с США и КНДР, сообщает в понедельник южнокорейская газета "Мунхва ильбо", передает РИА Новости.

"Прорабатывается возможность проведения в июне-июле переговоров на высшем уровне между Югом-Севером и США, тогда как созыв в мае американо-северокорейского саммита в реальности уже подтвержден", — пишет газета.

По ее словам, если все пойдет гладко, то в течение этого года могут быть нормализованы отношения между Северной Кореей и Японией и возобновлены шестисторонние переговоры о выполнении "дорожной карты" денуклеаризации Корейского полуострова.