Армяне продолжают провокации на фронте

2018-04-30 09:23 | www.oxu.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 92 раза.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Бала Джафарли Газахского района и Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.