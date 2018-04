Tramp çətirlə mübarizə apardı və uduzdu – VİDEO

2018-04-30 09:26 | www.oxu.az | 11

İşgüzar səfərindən sonra Vaşinqtona qayıdan zaman ABŞ prezidenti Donald Tramp külək səbəbindən çevrilmiş çətirinin öhdəsindən gələ bilməyib.

Oxu.Az xəbər verir ki, videonu Atrupar adlı istifadəçi “Twitter”də paylaşıb.

Müəllif videoya belə şərh yazıb:

“Çətir belə işləmir”.

Onun “tweet”i qısa zamanda sosial şəbəkədə yayılıb.

Bəzi istifadəçilər bu məsələdə “Rusiya izi” aşkar ediblər.

“Düşünürəm ki, o, KQB-dən gələn siqnalı tutmaq üçün çətiri çevirdi”, - Democracy Values adlı istifadəçi yazıb.

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV