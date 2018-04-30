В Китае возросло число жертв горного обвала (Обновлено)

2018-04-30 09:40 | www.trend.az | 7
Число жертв горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая возросло до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
08:23 (GMT+4) Три человека погибли, ещё шесть остаются под завалами в результате горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти.
Инцидент произошёл в понедельник около 5:00 по местному времени в поселении Цзаолинь. Сообщается, что в общей сложности в результате обвала девять человек были погребены, из них подтверждена гибель троих.