«Барселона» - 25-кратный чемпион Испании

2018-04-30 09:40 | www.oxu.az | 7

«Барселона» на выезде в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграла «Депортиво» (4:2).

Как передает Oxu.Az, благодаря этой победе каталонцы досрочно обеспечили себе чемпионский титул, который стал для команды 25-м в истории.

Гости вели со счетом 2:0 благодаря мячам Филиппе Коутинью и Лионеля Месси. Хозяева поля сумели восстановить равенство в счете - отличились Лукас Мартинес и Эмре Чолак. В концовке встречи Месси забил еще дважды, оформив таким образом хет-трик.

При счете 4:2 в пользу сине-гранатовых Андрес Иньеста, на этой неделе объявивший об уходе из клуба после завершения сезона-2017/18, вышел на поле вместо Ивана Ракитича, передав тому капитанскую повязку, с которой 87 минут провел Месси.

Потерпев поражение, «Депортиво» досрочно вылетел во второй по силе дивизион испанского футбола.