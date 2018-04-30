В Узбекистане проведут пенсионную реформу

2018-04-30 09:45 | www.trend.az | 7

В Узбекистане в ближайшее время планируется провести коренную реформу пенсионной системы, пишет Sputnik Узбекистан.

Внебюджетный пенсионный фонд в пятницу представил проект "Концепции реформирования системы государственного пенсионного обеспечения". Корреспондент Sputnik разбирался, что ждет узбекистанцев на пенсии и стоит ли овчинка выделки.

Не то реформировали

На сегодняшний день пенсионная система Узбекистана охватывает более 3,3 миллиона граждан или примерно 10% населения страны. Пенсии по возрасту получают свыше 2,5 миллиона человек, по инвалидности — 360,3 тысячи, по случаю потери кормильца — 168,5 тысячи, социальные пособия — 294,1 тысячи.

За последние десять лет правительство предпринимало несколько попыток модернизировать систему и перейти на общепринятые принципы пенсионного страхования. Тем не менее проблем в сфере выше крыши, система пенсионного обеспечения за эти годы стала обезличенной и уравнительной.

Одна из причин — действующий закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан" был утвержден в далеком 1993 году, в нем отсутствуют нормы прямого действия, а многие нормы, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты населения, утверждены указами президента, решениями правительства, что приводит к различному их толкованию.

В стране также сложилась широкая практика применения льготного пенсионного обеспечения, необоснованных надбавок и доплат к пенсиям для отдельных категорий лиц, которая на сегодняшний день фактически не применяется в мировой практике.

Кроме того, механизмы стимулирования граждан в длительном и беспрерывном участии в системе социального страхования остаются сложными и непрозрачными, вследствие чего, порядка 60% трудоспособного населения не охвачены государственным социальным страхованием. По прогнозам экспертов, все это в скором будущем приведет к дисбалансу доходов и расходов Пенсионного фонда, что негативно повлияет на финансирование пенсий и других социальных выплат.

С пенсией придется подождать

Пожалуй, одна их самых "больных" мер для населения — это поэтапное повышение пенсионного возраста с доведением до среднемирового уровня. Давайте разбираться, что же такое среднемировой уровень. Средний пенсионный возраст в мире для мужчин и женщин достигает 62 года, тогда как в Узбекистане данный показатель составляет 57,5 лет.

В странах Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет. В Казахстане пенсионный возраст женщин будет доведен до 63 лет, с поэтапным его увеличением на 6 месяцев каждый год. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

Узбекистан в этом плане самая ранняя пенсионная страна — женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Получается, что в среднем время выхода на пенсию в республике может вырасти от 3 до 5 лет.