Глава британского МВД ушла в отставку

2018-04-30 09:48 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает Sky News.

По информации телеканала, Радд находилась под давлением из-за скандала с миграционной политикой ведомства. Отмечается, что глава МВД знала об установках в министерстве, согласно которым из страны должны ежегодно высылать определенное количество мигрантов.

27 апреля Радд написала у себя в Twitter, что не знала об этих нормах и извинилась за свою неосведомленность.

О том, приняла ли Эмбер Радд решение об отставке самостоятельно или была уволена, не сообщается. Официальных комментариев правительства Великобритании пока нет.