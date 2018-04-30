В НАТО рассказали, как долго миссия останется в Афганистане

2018-04-30 09:59 | www.trend.az | 7

Контингент миссии НАТО будет присутствовать в Афганистане по просьбе правительства до тех пор, пока в этой стране не будет установлен мир, заявил в понедельник заместитель помощника генсека НАТО по операциям Джон Манза, передает РИА Новости.

"Мы будем присутствовать там столько, сколько нас об этом попросит афганское правительство, или до того, как в стране будет установлен мир, с которым будут согласны все", — сказал Манза в интервью информационному агентству "Жахон" при МИД Узбекистана.

Манза сообщил, альянс привержен продолжению миссии в Афганистане и в прошлом году увеличил количество и вид войск, дислоцированных в этой стране.

Представитель НАТО напомнил, что в конце марта в ходе международной конференции в Ташкенте по урегулированию ситуации в Афганистане альянс выразил поддержку усилиям официального Кабула по проведению мирных переговоров с вооруженной оппозицией без каких-либо предварительных условий.