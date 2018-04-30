В Узбекистане открылся единственный в Центральной Азии завод по производству инсулина

2018-04-30 10:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Андижанской области Узбекистана открылся единственный в Центральной Азии завод по производству инсулина, сообщает пресс-служба «Трастбанка».

Согласно информации, завод Zamin Bio Health, построенный при финансовой поддержке частного Акционерного банка «Трастбанк», это единственное предприятие в Центральной Азии, специализирующееся на производстве инсулина для людей, больных сахарным диабетом.

Напомним, что проект был инициирован в ходе визита президента Узбекистана в Андижанскую область 2−3 июня 2017 года. В церемонии открытия предприятия участвовали глава администрации Андижанской области Шухратбек Абдурахманов и председатель правления «Трастбанка» Сардор Нормухамедов.

Предприятие будет производить в среднем 10 миллионов флаконов инсулина в год. Продукцией завода планируется не только насытить рынок Узбекистана, но и экспортировать ее во все страны Центральной Азии. На предприятии создано более 100 новых рабочих мест.