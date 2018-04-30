Нацбанк Казахстана приостановил лицензию на прием депозитов «Qazaq Banki»

2018-04-30 10:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Действие лицензии на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц АО «Qazaq Banki» приостановлено на период с 28 апреля до 27 июля 2018 года, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

«Согласно постановлению правления Национального банка Казахстана № 67 от 27 апреля 2018 года, с 28 апреля 2018 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Qazaq Banki» сроком до 27 июля 2018 года включительно», - говорится в сообщении регулятора.

Решение принято Нацбанком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения АО «Qazaq Banki» требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 48 Закона Казахстана «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое нарушение пруденциальных нормативов и других, обязательных к соблюдению норм и лимитов.

«Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что по состоянию на 1 апреля 2018 года объем принятых депозитов физических лиц Qazaq Banki составляет 41 миллиарда тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,5 процента от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.