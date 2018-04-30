Узбекистан и Казахстан доведут товарооборот до $5 млрд

2018-04-30 10:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан планируют в будущем довести взаимный товарооборот до пяти миллиардов долларов, заявил советник посольства Узбекистана в Казахстане Тимур Рахимов в интервью телеканалу «МИР 24».

По словам советника, оба государства смогут выйти на новый уровень благодаря проектам по улучшению экологии проблемных территорий, в частности, Аральского моря.

Напомним, что в марте текущего года на заседании в столице Казахстана страны уже обсуждали пути увеличения взаимной торговли, договорившись довести товарооборот до трех миллиардов долларов в 2018 году в сравнении с двумя миллиардами долларов в 2017 году.