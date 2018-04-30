Фотограф AFP погиб при взрыве в Кабуле

2018-04-30 10:39 | www.oxu.az | 5
Фотограф французского информационного агентства AFP Ша Мараи погиб в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле.
«Он погиб в результате взрыва, который был нацелен на группу журналистов, направлявшихся на место теракта в столице Афганистана», - говорится в сообщении агентства, передает Oxu.Az.
#BREAKING AFP photographer Shah Marai killed in Kabul blast— AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.
Также пострадали журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.
Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. Жертвами стал 21 человек, еще 27 получили ранения.