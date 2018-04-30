Число погибших при взрывах в Кабуле увеличилось до 21 (Обновлено)

2018-04-30 10:30 | www.trend.az | 4

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 21, еще 27 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

Среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи.

09:08 (GMT+4) Жертвами двух взрывов в Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

Взрывы произошли в афганской столице в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Кроме того, придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейский погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, среди пострадавших заместитель губернатора округа Бесад.