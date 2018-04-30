Азербайджан незначительно увеличил экспорт газа в Турцию

2018-04-30 10:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-феврале 2018 года поставил в Турцию 1,13 миллиарда кубометров газа против 1,1 миллиарда кубометров, поставленных годом ранее, говорится в отчете, размещенном на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В 2017 году Азербайджан поставил в Турцию более 6,54 миллиарда кубометров природного газа против 6,48 миллиарда кубометров, поставленных в 2016 году.

Согласно данным отчета, в январе-феврале Турция импортировала 11,62 миллиарда кубометров газа, из которых восемь миллиардов кубометров были импортированы по трубопроводам, а 3,62 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана в общем импорте Турцией газа в январе-феврале 2018 года составила 9,73 процента.