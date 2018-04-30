2018-04-30 10:45 | www.apa.az | 8
Стала известна дата проведения очередного диагностического оценивания знаний и навыков учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.
Как сообщил АПА исполняющий обязанности завотделом человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров, диагностическое оценивание будет проведено после 20 мая.
По словам Э.Багирова, в диагностическом оценивании сможет принять каждый учитель.
Отметим, в диагностическом оценивании смогут принять участие учителя, которые не смогли участвовать в оценивании в предыдущие годы, а также учителя, желающие улучшить свои результаты.
Напомним, с 2014 года было проведено диагностическое оценивание знаний и навыков 150 тысяч учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях. Недельная рабочая нагрузка педагогов увеличилась до 1,5 раз, а заработная плата - до двух раз.