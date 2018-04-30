Сирия подверглась ракетным ударам

2018-04-30 10:56 | www.oxu.az | 8

Вечером в воскресенье в различных районах Сирии ряд военных баз правительственной армии и иранских ополченцев подвергся ракетным обстрелам.

Как передает Oxu.Az, по сообщениям Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, ракеты были выпущены по штаб-квартире 47-й бригады, базирующейся к западу от города Хамы, а также по военным базам неподалеку от аэропорта Алеппо.

По данным dpa, звук от взрывов был также слышен неподалеку от базы Нахар аль-Бард, расположенной в 60 километрах северо-восточнее Хамы. Там также располагаются иранские воинские части. В результате взрывов были ранены и погибли десятки человек.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что ракетные атаки могли осуществить израильтяне. Представители вооруженных сил Израиля пока не прокомментировали события. Ранее в тот же день министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что правительство страны оставляет за собой право на дальнейшие военные действия в Сирии.

«Мы не намерены нападать на российские части и вмешиваться во внутренние дела Сирии», - подчеркнул Либерман, не исключив при этом нападений на иранских боевиков. По словам Либермана, главная проблема Израиля – «Иран, Иран и еще раз Иран».