При генеральном спонсорстве компании “AzerTelecom” проходит международный конкурс “Golden Byte”

2018-04-30 10:58 | www.trend.az | 8

При генеральном спонсорстве ООО “AzerTelecom” – магистрального (backbone) интернет провайдера, связывающего Азербайджан с международной интернет сетью, проходит международный IT-конкурс, организованный Компьютерной академией STEP.

Международный IT-конкурс “Golden Byte” объединяет более 10 тысяч участников из 10 стран и состоит из нескольких этапов – региональных отборочных туров и региональных финалов, которые проходят в каждой стране. Компания “AzerTelecom”, будучи Генеральным спонсором, содействует проведению в Азербайджане данного международного IT-конкурса и определению победителей национального тура, которые представят нашу страну на международном финальном этапе в Украине.

Международный IT-конкурс “Golden Byte” является промышленной стартап-платформой, созданной для новых талантов и идей. Основная цель конкурса заключается в предоставлении возможности молодым экспертам реализовать свои бизнес-проекты, помочь инвесторским и венчурным фондам в поисках новых и сильных проектов. “Golden Byte” является альтернативной платформой, предоставляющей возможность молодым-IT экспертам получить полезные консультации от профессионалов данной сферы, налаживать новые связи и, самое главное, привлекать инвестиции к собственным проектам. Компания “AzerTelecom”, являющаяся ведущей компанией в сфере информационных и коммуникационных технологий Азербайджана, заинтересована в успешной реализации таких проектов.

Отметим, что данное международное соревнование в нашей стране и региональные отборочные туры стартовали в феврале текущего года. В рамках конкурса уже состоялись два региональных полуфинальных этапа. Проведение регионального финала намечается в мае. Победители регионального финала представят нашу страну в международном финале “Golden Byte”, который пройдет в Киеве (Украина).

О компьютерной академии STEP: