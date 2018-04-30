Ünüvar’dan Ceyhanlı gençlere “Madde Bağımlılığı” konferansı

2018-04-30 10:56 | www.trend.az | 1

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, gençleri bağımlılık tuzağından uzak tutmak için spor, egzersiz, toplumsal aktivite gibi gerçek hayattan oluşan düzenli bir repertuar oluşturmak gerektiğini belirterek, “Bunu başarabilirsek çocuklarımız bağımlı olmaz” dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Kurulu’nun da başkanı olan Ünüvar’ın Türkiye’nin birçok yerinde verdiği “Madde Bağımlığı” konferanslarının bu seferki durağı memleketi Ceyhan oldu. Ceyhan Kaymakamlığının koordinesinde, Kent Konseyi tarafından Yeşilay’ın katkılarıyla Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Ceyhanlı gençler yoğun ilgi gösterdi.

Bağımlılığın, kısaca “bir maddenin veya bir nesnenin kişiyi esiri haline getirmesi” olarak tanımlanabileceğini ifade eden Ünüvar, “Elinizdeki telefon da sizi bağımlı hale getirebilir; alkol, sigara, uyuşturucu veya kumar da sizi bağımlı hale getirebilir. Bağımlılık eşittir esarettir. Sizi esir eden her şey sizi bağımlı hale getirmiş demektir” ifadelerini kullandı.

Bağımlı olmamak için kişinin öncelikle kendisini yalnızlık girdabından kurtarması gerektiğinin altını çizen Ünüvar, “Onun için sağlam bir çevre ve düzenli meşgaleler lazım. Çünkü boşluk ile bağımlılık arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bağımlı insanlara baktığınızda genellikle hayatında boşluklar olan insanlardır. O yüzden boşluk bırakmamak lazım. Bilhassa öğretmenler için bu çok önemli. Gençler için düzenli bir repertuar oluşturmak lazım. Egzersiz, spor, sohbet, toplumsal aktivite yani gerçek hayattan oluşan bir repertuar oluşturmamız lazım. Bunu yaparsak çocuklar bağımlı olmaz” diye konuştu.

“BAĞIMLI NESİL ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLAMAZ”

Salonu dolduran gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Ünüvar, şöyle devam etti: