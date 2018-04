Kabildəki partlayışda AFP fotoqrafı həlak oldu

2018-04-30 11:04 | www.oxu.az | 11

Fransanın AFP-nin (Agence France-Presse) fotoqrafı Şa Maria Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə baş verən partlayışda həlak olub.

Oxu.Az bununla bağlı AFP-yə istinadla xəbər verir.

“O, Əfqanıstanın paytaxtında jurnalistlərə yönəlmiş terakt zamanı həlak olub”, - agentliyin məlumatında deyilir.

#UPDATE At least 21 people have been killed, including Agence France-Presse chief photographer Shah Marai and three other journalists, in two suicide blasts in Kabul.

Officials warn the death toll could rise. pic.twitter.com/naw8RVSUef