Политолог: Надо уменьшить зависимость от российского оружия

2018-04-30 11:10 | www.oxu.az | 7

Визит министра обороны Закира Гасанова в Китай по многим аспектам очень важен для Азербайджана. В первую очередь потому, что Китай – одно из ведущих государств мира, постоянный член Совета безопасности ООН.

Об этом Oxu.Az сказал политолог Эльхан Шахиноглы.

Эксперт считает нормальным растущий интерес Азербайджана к военно-промышленному комплексу Китая.

«Хотя Китай больше известен в мире благодаря сильной экономике. Но военная мощь этого государства растет с каждым днем. У Китая мощный военно-промышленный комплекс, страна производит различное оружие и военную технику.

Мы можем закупать различные виды оружия у этой страны. Не случайно, что значительную часть визита Закира Гасанова в Китай составило посещение предприятий военно-промышленного комплекса в этой стране», - сказал Э.Шахиноглы, добавив, что Азербайджан закупил множество оружия у России, но нашей стране нужно уменьшить зависимость от российского оружия.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

